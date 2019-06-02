Джошуа - Руис. Видео лучших моментов боя

Энди Руис сенсационно выиграл бой против Энтони Джошуа, сделав дебют британца в США неудачным. Бой проходил в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в ночь с 1 на 2 июня. Поединок отметился множеством нокдаунов и новым чемпионом в супертяжелом весе.