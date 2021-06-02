Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа

Украинский боксер-супертяж Александр Усик получил за победу десятки миллионов долларов. Об этом этом заявил его промоутер Александр Красюк.

Красюк поведал, что за чемпионский поединок против AJ украинский боксер может рассчитывать на сумму в миллионы долларов, за победу небитый украинец получит на порядок больше.

"О какой сумме идет речь, когда мы говорим о поединке Усик - Джошуа? О миллионах. Нет, не о десятках миллионов. Десятки миллионов будут в случае победы Александра", - рассказал Красюк в комментарии для Youtube-канала "Andrey Burenok о бизнесе".

"Телеграф" напоминает, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Несмотря на это, Энтони всячески увиливает от поединка с украинцем, рассчитывая получить более выгодные варианты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик уже затребовал деньги от промоутера Эдди Хирна.