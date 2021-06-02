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Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа

Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Украинский боксер-супертяж Александр Усик получил за победу десятки миллионов долларов. Об этом этом заявил его промоутер Александр Красюк.

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Красюк поведал, что за чемпионский поединок против AJ украинский боксер может рассчитывать на сумму в миллионы долларов, за победу небитый украинец получит на порядок больше.

"О какой сумме идет речь, когда мы говорим о поединке Усик - Джошуа? О миллионах. Нет, не о десятках миллионов. Десятки миллионов будут в случае победы Александра", - рассказал Красюк в комментарии для Youtube-канала "Andrey Burenok о бизнесе".

"Телеграф" напоминает, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Несмотря на это, Энтони всячески увиливает от поединка с украинцем, рассчитывая получить более выгодные варианты

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик уже затребовал деньги от промоутера Эдди Хирна.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Джошуа, Александр Усик.
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