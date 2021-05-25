Не только Усик: промоутер назвал потенциальных соперников Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO британец Энтони Джошуа может провести свой следующий бой не против украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на титул WBO. Об этом поведал промоутер британского боксера Эдди Хирн.

По словам функционера, он уже ни в чем не уверен после отмены боя Джошуа - Фьюри, поэтому дуэль AJ против украинца - дело пока не решенное. В течении 10 дней ситуация прояснится, а пока Хирн порассуждал о потенциальных соперниках Энтони. Промоутер считает, что чемпион мог бы провести бой в США против Энди Руиса (это стало бы уже трилогией), а также поединок в Лондоне против Диллиана Уайта. Кроме того, Хирну интересна дуэль Джошуа с кубинцем Луисом Ортисом.

"Если честно, то у нас довольно много вариантов. Энди Руис написал мне буквально сразу, как сорвался поединок с Фьюри. Мне пришло сообщение с текстом: "Давай организуем Джошуа - Руис 3". Думаю, фанатам был бы интересен этот поединок. Если мы все-таки отправимся в США, то также есть интересный вариант боя с Луисом Ортисом, а если решим остаться в Лондоне, то у нас есть еще Диллиан Уайт", - рассказал Хирн в комментарии для iFL TV.

"Телеграф" напоминает, что бой Джошуа - Фьюри уже был назначен на 14-е августа, однако в последний момент схватка сорвалась из-за Деонтея Уайлдера, который обязал Тайсона в суде провести с ним третий поединок. К слову, "Цыганский Король" уже подписал контракт на бой с американцем, шоу запланировано на 24 июля.