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Не только Усик: промоутер назвал потенциальных соперников Джошуа

Не только Усик: промоутер назвал потенциальных соперников Джошуа
Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram anthonyjoshua

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO британец Энтони Джошуа может провести свой следующий бой не против украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на титул WBO. Об этом поведал промоутер британского боксера Эдди Хирн.

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По словам функционера, он уже ни в чем не уверен после отмены боя Джошуа - Фьюри, поэтому дуэль AJ против украинца - дело пока не решенное. В течении 10 дней ситуация прояснится, а пока Хирн порассуждал о потенциальных соперниках Энтони. Промоутер считает, что чемпион мог бы провести бой в США против Энди Руиса (это стало бы уже трилогией), а также поединок в Лондоне против Диллиана Уайта. Кроме того, Хирну интересна дуэль Джошуа с кубинцем Луисом Ортисом.

"Если честно, то у нас довольно много вариантов. Энди Руис написал мне буквально сразу, как сорвался поединок с Фьюри. Мне пришло сообщение с текстом: "Давай организуем Джошуа - Руис 3". Думаю, фанатам был бы интересен этот поединок. Если мы все-таки отправимся в США, то также есть интересный вариант боя с Луисом Ортисом, а если решим остаться в Лондоне, то у нас есть еще Диллиан Уайт", - рассказал Хирн в комментарии для iFL TV.

"Телеграф" напоминает, что бой Джошуа - Фьюри уже был назначен на 14-е августа, однако в последний момент схватка сорвалась из-за Деонтея Уайлдера, который обязал Тайсона в суде провести с ним третий поединок. К слову, "Цыганский Король" уже подписал контракт на бой с американцем, шоу запланировано на 24 июля.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 159

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик, Эдди Хирн.
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