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Фьюри подписал контракт на бой с Уайлдером, открыв Усику дорогу к Джошуа (видео)

Фьюри подписал контракт на бой с Уайлдером, открыв Усику дорогу к Джошуа (видео)
Обновлено 11:57 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Чемпион мира по версии WBC в хевивейте британец Тайсон Фьюри подписал контракт на третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале промоутерской компании Top Rank.

Фьюри пообещал проломить череп Уайлдеру, который стал на пути боя с Джошуа

"Цыганский Король", подписывая контракт, улыбался и всячески оскорблял Деонтея. Кроме того, Фьюри пообещал вновь нокаутировать "Бронзового Бомбардировщика".  Ожидается, что схватка пройдет 24 июля.

Таким образом, чемпион WBO, IBF, WBA и IBO британец Энтони Джошуа остался без соперника, ведь он планировал в августе провести поединок с Фьюри. Ожидается, что WBO заставит чемпиона провести защиту титула с обязательным претендентом на титул украинцем Александром Усиком.

"Телеграф" напоминает, что Фьюри и Уайлдер провели уже 2 поединка. В первом была зафиксирована ничья, а во втором Уайлдер оказался в нокауте и потерял чемпионский пояс WBC. Позднее Деонтей заявил, что Фьюри нокаутировал его благодаря жульничеству.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 354

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Александр Усик.
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