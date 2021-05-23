Фьюри подписал контракт на бой с Уайлдером, открыв Усику дорогу к Джошуа (видео)

Чемпион мира по версии WBC в хевивейте британец Тайсон Фьюри подписал контракт на третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале промоутерской компании Top Rank.

"Цыганский Король", подписывая контракт, улыбался и всячески оскорблял Деонтея. Кроме того, Фьюри пообещал вновь нокаутировать "Бронзового Бомбардировщика". Ожидается, что схватка пройдет 24 июля.

Таким образом, чемпион WBO, IBF, WBA и IBO британец Энтони Джошуа остался без соперника, ведь он планировал в августе провести поединок с Фьюри. Ожидается, что WBO заставит чемпиона провести защиту титула с обязательным претендентом на титул украинцем Александром Усиком.

"Телеграф" напоминает, что Фьюри и Уайлдер провели уже 2 поединка. В первом была зафиксирована ничья, а во втором Уайлдер оказался в нокауте и потерял чемпионский пояс WBC. Позднее Деонтей заявил, что Фьюри нокаутировал его благодаря жульничеству.