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Уайлдер - Фьюри 2: видео боя

Уайлдер - Фьюри: видео нокдауна и нокаута

Уайлдер - Фьюри: видео нокдауна и нокаута
08:58 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер trboxing

Новости спорта:Тайсон Фьюри в ярком бою одолел Деонтея Уайлдера.

В ночь с 22 на 23 февраля В Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (30–0–1, 21 KO) нокаутировал соперника в 7 раунде и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC

Для американца Деонтея Уайлдера (42–1–1, 41 KO) это первое поражение в карьере.

Видео остановки боя:

В третьем и пятом раунде Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун.

Вышли по-королевски: Фьюри и Уайлдер порадовали публику перед реваншем (Видео)

Напомним, вчера Денис Беринчик провел бой против Эктора Сармьенто.

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри.
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