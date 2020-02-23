Уайлдер - Фьюри: видео нокдауна и нокаута

Новости спорта:Тайсон Фьюри в ярком бою одолел Деонтея Уайлдера.

В ночь с 22 на 23 февраля В Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (30–0–1, 21 KO) нокаутировал соперника в 7 раунде и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC

Для американца Деонтея Уайлдера (42–1–1, 41 KO) это первое поражение в карьере.

Видео остановки боя:

В третьем и пятом раунде Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун.

Напомним, вчера Денис Беринчик провел бой против Эктора Сармьенто.