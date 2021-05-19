Фьюри пообещал проломить череп Уайлдеру, который стал на пути боя с Джошуа

Британский боксер, чемпион WBC в супертяжелом весе, Тайсон Фьюри отреагировал на информацию о том, что ему придется заплатить $20 млн Деонтею Уайлдеру, чтобы сразиться с чемпионом по другим основным версиям Энтони Джошуа.

"Цыганский Король" довольно резко высказался касательно этой ситуации, отметив, что ему придется "проломить череп Уайлдеру". Фьюри не намерен платить отступные Деонтею, а это означает, что бой Тайсона с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте под угрозой срыва.

"Что за шутки… Уайлдер запросил $ 20 млн. Похоже, мне опять придется проломить ему череп", - написал Фьюри у себя в сторис в Instagram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что если Джошуа и Фьюри не смогут провести бой, то AJ сразиться с Александром Усиком. Уже даже названы предварительные даты этой схватки.

"Телеграф" напоминает, что Фьюри и Уайлдер провели два боя. В первом была зафиксирована ничья, а во втором Уайлдер оказался в тяжелейшем нокауте. Позже Деонтей заявил, что Фьюри победил его благодаря жульничеству.