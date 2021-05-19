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Фьюри пообещал проломить череп Уайлдеру, который стал на пути боя с Джошуа

Фьюри пообещал проломить череп Уайлдеру, который стал на пути боя с Джошуа
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram gypsyking101

 Британский боксер, чемпион WBC в супертяжелом весе, Тайсон Фьюри отреагировал на информацию о том, что ему придется заплатить $20 млн Деонтею Уайлдеру, чтобы сразиться с чемпионом по другим основным версиям Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри дал неутешительный прогноз для Усика

"Цыганский Король" довольно резко высказался касательно этой ситуации, отметив, что ему придется "проломить череп Уайлдеру". Фьюри не намерен платить отступные Деонтею, а это означает, что бой Тайсона с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте под угрозой срыва.

"Что за шутки… Уайлдер запросил $ 20 млн. Похоже, мне опять придется проломить ему череп", - написал Фьюри у себя в сторис в Instagram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что если Джошуа и Фьюри не смогут провести бой, то AJ сразиться с Александром Усиком. Уже даже названы предварительные даты этой схватки

"Телеграф" напоминает, что Фьюри и Уайлдер провели два боя. В первом была зафиксирована ничья, а во втором Уайлдер оказался в тяжелейшем нокауте. Позже Деонтей заявил, что Фьюри победил его благодаря жульничеству.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Тайсон Фьюри, Бокс.
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