Усик может получить "бой мечты", если Фьюри не откупится от Уайлдера

Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что суд обязал чемпиона WBC в хевивейте Тайсона Фьюри сразиться с Деонтеем Уайлдером до 15 сентября 2021 года, что стало преградой на пути организации боя "Цыганского Короля" с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

По словам Красюка, данные новости не оставляют выбора для AJ и британец должен сразиться с Усиком, который уже два года является обязательным претендентом на титул WBO. Правда, Фьюри, который за поединок с Джошуа получит более € 100 млн может запросто откупиться от американца. Остается только вопрос, сколько затребует "Бронзовый Бомбардировщик" за это.

"Другого разумного оправдания для AJ сейчас нет. Если он не убегает от Усика, то пора столкнуться с обязательным претендентом. Два лондонских олимпийских чемпиона сразятся друг с другом девять лет спустя. Вот это история", - цитирует Красюка skysports.

"Телеграф" напоминает, что из-за длительной организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри Усик никак не может определиться со следующим соперником. Александр не сумел договориться о поединке с Джо Джойсом и теперь следит за ситуацией вокруг поединка двух британских гигантов. К слову, Энтони и Тайсон хотели провести свою дуэль 14 августа в Саудовской Аравии.