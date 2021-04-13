Тайсон Фьюри дал неутешительный прогноз для Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал возможный поединок украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО). По мнению "Цыганского короля", британский "Джаггернаут" побьет украинца из-за огромной разницы в габаритах.

Также Фьюри припомнил бой Усик - Джойс, который состоялся в любителях. Тогда украинец победил, однако Фьюри считает, что в профи все будет иначе, ведь с того времени утекло много воды. Джойс стал намного больше и при росте больше 2 метров и весе за 120 кг он с легкостью побьет Александра, который, по мнению Тайсона, абсолютно не впечатлил в своих первых боя в супертяжелом весе.

"Джойс с легкостью победит Усика. Сомневаюсь, что Александр предоставляет такую же угрозу, как несколько лет назад, когда он был боксером крузервейта", - рассказал Фьюри в комментарии для Behind The Gloves.

"Телеграф" напоминает, что бой Усик - Джойс состоится только в том случае, если Тайсон Фьюри выйдет на ринг с Энтони Джошуа. Кроме того, у украинца и британца уже возникли финансовые разногласия. К слову, во время затишья Александр провел в Киеве свой второй вечер бокса в качестве промоутера.