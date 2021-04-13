Скачать
Вторник, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф Гордость Украины
Бразильский футболист, за которым охотился "Шахтер", забил феноменальный соло гол (видео)
Бразильский футболист, за которым охотился "Шахтер", забил феноменальный соло гол (видео)
"Челси" - "Порту": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Челси" - "Порту": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Динамо" хочет вернуть Ярмоленко
"Динамо" хочет вернуть Ярмоленко
В Британии футболист забил невероятный гол головой почти с центра поля (видео)
В Британии футболист забил невероятный гол головой почти с центра поля (видео)

Тайсон Фьюри дал неутешительный прогноз для Усика

Тайсон Фьюри дал неутешительный прогноз для Усика
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram gypsyking101

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал возможный поединок украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО). По мнению "Цыганского короля", британский "Джаггернаут" побьет украинца из-за огромной разницы в габаритах.

Усик наехал на своего соперника в соцсетях

Также Фьюри припомнил бой Усик - Джойс, который состоялся в любителях. Тогда украинец победил, однако Фьюри считает, что в профи все будет иначе, ведь с того времени утекло много воды. Джойс стал намного больше и при росте больше 2 метров и весе за 120 кг он с легкостью побьет Александра, который, по мнению Тайсона, абсолютно не впечатлил в своих первых боя в супертяжелом весе.

"Джойс с легкостью победит Усика. Сомневаюсь, что Александр предоставляет такую же угрозу, как несколько лет назад, когда он был боксером крузервейта", - рассказал Фьюри в комментарии для Behind The Gloves.

"Телеграф" напоминает, что бой Усик - Джойс состоится только в том случае, если Тайсон Фьюри выйдет на ринг с Энтони Джошуа. Кроме того, у украинца и британца уже возникли финансовые разногласия. К слову, во время затишья Александр провел в Киеве свой второй вечер бокса в качестве промоутера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 95

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Динамо" хочет вернуть Ярмоленко
02 В Британии футболист забил невероятный гол головой почти с центра поля (видео)
03 ПСЖ - "Бавария": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
04 "Челси" - "Порту": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
05 Бразильский футболист, за которым охотился "Шахтер", забил феноменальный соло гол (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь