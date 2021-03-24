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Усик не собирается делиться гонораром с Джойсом

Усик не собирается делиться гонораром с Джойсом
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Директор K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы украинского боксера-супертяжа Александра Усика, объяснил сложности в переговорном процессе с британцем Джо Джойсом. По словам функционера, они действуют согласно правилам в вопросе распределения гонораров, однако это не нравится потенциальному сопернику.

"Кто же станет соперником Усика, для меня самого, если честно, загадка. Относительно Джойса тоже существуют вопросы. Для ведения переговоров с Джойсом нам необходимы базовые условия - распределение гонораров в случае торгов. От этого зависят и наши переговоры. WBO еще не вышло к нам с официальной позицией. У нас есть предварительная позиция. Согласно правилам, гонорарный фонд на торгах распределяется согласно пропорции. А она распределяется согласно последних 3-х гонораров боксеров. То, что возникло в СМИ, якобы мой месседж о 93% на 7%... На самом деле регламентированный минимум в WBO - это 80 % на 20 %. Поэтому мы настаиваем, чтобы раздел гонораров, если этот бой будет, был 80% на 20%. Это правило", - заявил Красюк.

"Телеграф" напоминает, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа. AJ не хочет защищать пояс в бою с украинцем, ведь для британца есть отличная возможность сойтись в схватке за все пояса со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Британские чемпионы практически договорились, однако официальный контракт все еще не подписан. Поэтому Усик занял выжидательную позицию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик может попробовать свои силы в UFC.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Александр Усик, Александр Красюк.
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