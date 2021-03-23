Менеджер Усика прояснил ситуацию с боем с Джошуа (видео)

Менеджер боксера-супертяжа Александра Усика Эгис Климас рассказал, что бой украинца с британцем Энтони Джошуа все еще возможен. Такая ситуация возникла из-за того, что AJ не спешит объявлять дату первого боя со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Если стороны все же договорятся, то Усик сразиться с непобедимым боксером из Британии Джо Джойсом.

"Сейчас все зависит от WBO: что они скажут, какой заказ они дадут. Джошуа и Фьюри вроде бы между собой договорились, но нет ни места, ни даты. То есть нет ничего объявленного. Александр - обязательный претендент на титул WBO. Если они не договорятся между собой или не будет даты, WBO будет обязана назначить Усику бой с Джошуа. Если WBO назначит, чтобы Джошуа боксировал с Усиком, там не то что вакантный титул, там три титула на кону", рассказал Климас в комментарии для Youtube-канала USACHEV TV.

"Телеграф" напоминает, что Усик недавно поспорил со своим потенциальным соперником Джо Джойсом в соцсетях. Британец недоволен распределением гонорара, которое предложил украинец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин заговорил о бое с Усиком.