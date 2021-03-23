Скачать
Вторник, 23.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Ломаченко наехал на чемпиона мира, слова которого разошлись с делом (видео)
Ломаченко наехал на чемпиона мира, слова которого разошлись с делом (видео)
Франция - Украина: кого Шевченко взял на игру
Франция - Украина: кого Шевченко взял на игру
В России в драке в ресторане погиб известный боец ММА
В России в драке в ресторане погиб известный боец ММА
"Мы будем делать бабки": боксер Беринчик переходит в другой вид спорта
"Мы будем делать бабки": боксер Беринчик переходит в другой вид спорта

Менеджер Усика прояснил ситуацию с боем с Джошуа (видео)

Менеджер Усика прояснил ситуацию с боем с Джошуа (видео)
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram usykaa

Менеджер боксера-супертяжа Александра Усика Эгис Климас рассказал, что бой украинца с британцем Энтони Джошуа все еще возможен. Такая ситуация возникла из-за того, что AJ не спешит объявлять дату первого боя со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Если стороны все же договорятся, то Усик сразиться с непобедимым боксером из Британии Джо Джойсом.

"Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)

"Сейчас все зависит от WBO: что они скажут, какой заказ они дадут. Джошуа и Фьюри вроде бы между собой договорились, но нет ни места, ни даты. То есть нет ничего объявленного. Александр - обязательный претендент на титул WBO. Если они не договорятся между собой или не будет даты, WBO будет обязана назначить Усику бой с Джошуа. Если WBO назначит, чтобы Джошуа боксировал с Усиком, там не то что вакантный титул, там три титула на кону", рассказал Климас в комментарии для Youtube-канала USACHEV TV.

"Телеграф" напоминает, что Усик недавно поспорил со своим потенциальным соперником Джо Джойсом в соцсетях. Британец недоволен распределением гонорара, которое предложил украинец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин заговорил о бое с Усиком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 243

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Александр Усик, Джо Джойс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Франция - Украина: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
02 Вратарь "Динамо" рассказал, почему ушел от жены-балерины (видео)
03 "Огонь": украинская теннисистка засветила формы в крохотном бикини (фото, видео)
04 Во Франции футболист забил безумный гол со штрафного (видео)
05 Андрей Шевченко пообещал перейти на украинский язык (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь