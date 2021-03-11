Усик требует 93% гонорара в бою с Джойсом

Бой за титул временного чемпиона мира в хевивейте по версии WBO Александр Усик - Джо Джойс находится под угрозой срыва. Данный тезис подтвердил промоутер украинского боксера Александр Красюк, Функционер также поведал о планируемом распределении гонораров между боксерами, что также может стать причиной отмены поединка. По словам Красюка, сторона Усика хочет получить 93% от общей суммы призового фонда.

Руководитель K2 Promotions Красюк в комментарии для Youtube-канала iFL TV отметил, что по правилам Александр должен получить 80% гонорара, однако с учетом последних боев украинца распределение денежной суммы должно измениться до 93% для Усика и 7% для Джойса.

Закономерно такое положение деля явно не устраивает Джойса, что и подтвердил представитель британца Сэм Джонс.

"Мы знаем, что у Красюка по контракту с Усиком остался только один бой. Поэтому они пытаются подвести этот поединок под промоутерские торги с Эдди Хирном, чтобы оставаться участником процесса. А распределение гонорара в соотношении 93% на 7% - просто смешно. Мы очень уважаем WBO как одну из справедливых боксерских организаций. Поэтому уверены, что нам предложат справедливое и надлежащее распределение гонорара, если дело дойдет до торгов", цитирует Джонса The Sun.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джойс нагрубил Усику после предложения Александра провести бой в Украине. К слову, Усик недавно стал первым номером рейтинга супертяжей по версии WBA и теперь может затребовать чемпионский поединок по этой линии.