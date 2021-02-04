Усик заявил об "ограблении" Ломаченко в США (видео)

Украинский боксер-супертяж Александр Усик высказался о поражении своего друга Василия Ломаченко, который в октябре 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) решением судей уступил Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По словам Александра, он не хочет затрагивать эту тему в разговорах с Василием, однако считает, что Ломаченко попросту "ограбили".

"Это достаточно крупное ограбление, с моей точки зрения. Но он справился, внутри достаточно был собран. Думаю, реванш с Лопесом будет. Это интересно, это другие деньги. Конечно Лопес согласится. Теофимо, выиграв пояса, думал, что его сейчас начнут закидывать пакетами по 100 тысяч долларов. Это все иллюзия. Их реванш - они могут нормальную кассу собрать плюс еще больше людей это посмотрят. Многое сильно упирается в бизнес, а не в спорт", - рассказал Усик в интервью Рамине Эсхакзай на Youtube-канале "Ходят Слухи".

О некой "заряженности" судей в этом бою говорил и сам Василий, однако после этого его раскритиковал собственный промоутер Боб Арум. Сам Теофимо неоднократно подчеркивал, что не даст реванш украинцу.