Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Я сын своей страны": Усик высказал свою позицию (видео)
"Я сын своей страны": Усик высказал свою позицию (видео)
Украинец забил красивый гол в Кубке Бельгии (видео)
Украинец забил красивый гол в Кубке Бельгии (видео)
"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
"Его мечту сломали": Редкач уверен, что Лопес "переедет" Ломаченко в реванше (видео)
"Его мечту сломали": Редкач уверен, что Лопес "переедет" Ломаченко в реванше (видео)

Лопес послал Ломаченко, жаждущего реванш (видео)

Лопес послал Ломаченко, жаждущего реванш (видео)
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм teofimolopez

Американский боксер, чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и WBC Franchise в легком весе Теофимо Лопес в грубой форме заявил, что не собирается давать реванш украинцу Василию Ломаченко. Главной причиной этого он назвал то, что Василий в контракте на бой с ним не дал ему такую опцию.

"Его мечту сломали": Редкач уверен, что Лопес "переедет" Ломаченко в реванше (видео)

"Все дело в уважении. Я его не получил, я не получил справедливую долю, включая и деньги. Так что таким образом я просто даю им понять, чтобы они не ждали благодарности от меня. У меня не было опции реванша, так почему я должен им его предоставлять? Просто всех бесит, что такой молодой парень как я выиграл, да еще и так просто. Зачем мне давать Ломаченко то, что он все равно не сможет вернуть? Понимаете, о чем я говорю? Так что иди на х**", - заявил Лопес в комментарии для Youtube-канала The Mayweather Channel.

Также Теофимо подтвердил, что его следующим соперником должен стать австралиец Джордж Камбосос-младший.

Ранее украинский боксер Редкач заявил, что Василий сглупил, когда подписывал контракт на схватку без пункта о реванше.

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко единогласным решением судей уступил Лопесу. Василий до сих пор считает, что судьи были против него, и из-за этого у него произошел конфликт с промоутером. Сразу после боя появилась информация о травме украинца, который в итоге перенес хирургическое вмешательство. Ожидается, что Loma вернется на ринг весной/летом 2021 года, его соперник пока не известен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 147

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Его не уважают": Усик высказался о президентстве Зеленского (видео)
02 "Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
03 "Олександр или Александр": Усик расставил все точки над "і" (видео)
04 "Шахтер" проиграл "Словану", пропустив гол на последних минутах (видео)
05 "Ливерпуль" сенсационно уступил дома аутсайдеру АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь