Лопес послал Ломаченко, жаждущего реванш (видео)

Американский боксер, чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и WBC Franchise в легком весе Теофимо Лопес в грубой форме заявил, что не собирается давать реванш украинцу Василию Ломаченко. Главной причиной этого он назвал то, что Василий в контракте на бой с ним не дал ему такую опцию.

"Все дело в уважении. Я его не получил, я не получил справедливую долю, включая и деньги. Так что таким образом я просто даю им понять, чтобы они не ждали благодарности от меня. У меня не было опции реванша, так почему я должен им его предоставлять? Просто всех бесит, что такой молодой парень как я выиграл, да еще и так просто. Зачем мне давать Ломаченко то, что он все равно не сможет вернуть? Понимаете, о чем я говорю? Так что иди на х**", - заявил Лопес в комментарии для Youtube-канала The Mayweather Channel.

Также Теофимо подтвердил, что его следующим соперником должен стать австралиец Джордж Камбосос-младший.

Ранее украинский боксер Редкач заявил, что Василий сглупил, когда подписывал контракт на схватку без пункта о реванше.

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко единогласным решением судей уступил Лопесу. Василий до сих пор считает, что судьи были против него, и из-за этого у него произошел конфликт с промоутером. Сразу после боя появилась информация о травме украинца, который в итоге перенес хирургическое вмешательство. Ожидается, что Loma вернется на ринг весной/летом 2021 года, его соперник пока не известен.