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Промоутер Ломаченко рассказал, когда украинец вернется на ринг

Промоутер Ломаченко рассказал, когда украинец вернется на ринг
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lomus_official

Глава Top Rank и промоутер украинского боксера-легковеса Василия Ломаченко американец Боб Арум рассказал, когда его компания планирует проведение больших шоу. По словам 89-летнего функционера, организация не будет проводить больших вечеров бокса до апреля 2021 года. Таким образом, LOMA не вернется на ринг как минимум до апреля.

"Мы ничего не планируем на март. А потом у нас должно быть два шоу в апреле. А затем с мая по конец июля у нас будет восемь или девять вечеров бокса. Надеемся, что зрителей уже допустят", - цитирует Арума boxingscene.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-соперник Ломаченко Теофимо Лопес удивил своей позицией в отношении украинца

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Василий единогласным решением судей уступил Лопесу. После поединка украинец заявил, что не проиграл бой, попутно раскритиковав и судей и статистический портал CompuBox. Позже Ломаченко получил жесткий ответ. На данный момент не известно ни имя следующего соперника Василия, ни весовая категория, в которой продолжит карьеру украинец. 

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Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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