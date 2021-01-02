Ломаченко вновь заявил о "заряженности" судей в бою с Лопесом (видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко вновь посетовал на судейство в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе c американцем Теофимо Лопесом. Особенно досталось от украинца судье из Нью-Йорка Джули Ледерман, которая после 12 раундов отдала победу Лопесу со счетом 119-109, что явно не отображало картины боя.

"Я имел ввиду, что судьи заряжены, что они необъективны. Если посмотреть на счет, который они дали, здесь вопрос либо в компетентности судей, разбираются ли они в боксе. Но если штат Невада допустил их судить этот поединок. Хотя перед тем, как эта судья-женщина (Джули Ледерман, - прим. ред.) пришла на судейство нашего поединка, наш адвокат давал запрос на то, что можно ли ее поменять, ведь она находится в Нью-Йорке, она из того же города, что и Лопес. Мы не хотели, чтобы меня судили из штата Калифорния, а Лопеса - из Нью-Йорка. Поэтому адвокат дал такой запрос, а его отклонили. Сказали, что вопросов никаких нет, это компетентная судья, что все будет хорошо. Ну и как она отсудила этот поединок я не совсем понимаю. Мне кажется, что она уже выходила и это было как-то, мне кажется, немножко предвзятое судейство.

Почему я сказал заряженные? Ну а как это называется? Как я должен понять это был? Когда после поединка я вышел, мне сразу же задали вопрос в интервью на ESPN, что я чувствую. Я сказал: "Я не считаю, что проиграл этот поединок. Я не хочу сейчас делать какие-то заявления. Я должен прийти домой, пересмотреть его. Потому что эмоционально это состояние может быть обманчивым. Но я чувствую, что я его не проиграл". Когда я пришел и пересмотрел его, с каждым разом, когда я его пересматриваю, я понимаю, что поединок этот я не проиграл. Так не проигрывают поединки. И так не выигрывают, как Лопес выиграл. За звание абсолютного чемпиона мира. А у судей на записках было совершенно другое, совершенно другая картина. Вопрос - почему? Я насчитал 6-6 по раундам или 7-5 в свою пользу. Объективно справедливым результатом была бы ничья." - рассказал Ломаченко в интервью SNOWQUEENLA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко сделал прогноз на бой Гарсия - Кэмпбелл.