Ломаченко сделал прогноз на первый большой бой в 2021 году

В субботу, 2 января, 2021 года в Далласе (штат Техас, США) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой в легком весе Райан Гарсия - Люк Кэмпбелл. На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона мира в легком весе по версии WBC. Украинец Василий Ломаченко дал прогноз на этот поединок.

"Я думаю, что Кэмпбелл победит. Сейчас все зависит от кондиций Кэмпбелла, который переболел коронавирусом. Как сложно он перенес болезнь не ясно. Это все-таки воспаление легких, функциональные возможности. Поэтому все зависит от того, как он перенес эту болезнь. Если он выйдет стопроцентно готовым и в своем полном здравии, то я думаю, что он победит Гарсию.

Конечно, Гарсия очень быстрый и резкий. Его коронный удар - это левый боковой. Такой удар проходит только с теми боксерами, с кем он боксировал (Василий намекает на слабую оппозицию Райана, - прим. ред.). Я сомневаюсь, что он сможет донести свой левый боковой до Кэмпбелла, ведь человек знает, что в ринге делать", - рассказал Василий в интервью для Yuotube-канала SNOWQUEENLA.

Ранее Ломаченко назвал желаемых соперников для себя в легком дивизионе.