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Ломаченко сделал прогноз на первый большой бой в 2021 году

Ломаченко сделал прогноз на первый большой бой в 2021 году
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм matchroomboxing

В субботу, 2 января, 2021 года в Далласе (штат Техас, США) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой в легком весе Райан Гарсия - Люк Кэмпбелл. На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона мира в легком весе по версии WBC. Украинец Василий Ломаченко дал прогноз на этот поединок.

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"Я думаю, что Кэмпбелл победит. Сейчас все зависит от кондиций Кэмпбелла, который переболел коронавирусом. Как сложно он перенес болезнь не ясно. Это все-таки воспаление легких, функциональные возможности. Поэтому все зависит от того, как он перенес эту болезнь. Если он выйдет стопроцентно готовым и в своем полном здравии, то я думаю, что он победит Гарсию.

Конечно, Гарсия очень быстрый и резкий. Его коронный удар - это левый боковой. Такой удар проходит только с теми боксерами, с кем он боксировал (Василий намекает на слабую оппозицию Райана, - прим. ред.). Я сомневаюсь, что он сможет донести свой левый боковой до Кэмпбелла, ведь человек знает, что в ринге делать", - рассказал Василий в интервью для Yuotube-канала SNOWQUEENLA.

Ранее Ломаченко назвал желаемых соперников для себя в легком дивизионе.

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Бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Райан Гарсия.

Автор:

Телеграф
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