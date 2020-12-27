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"Выиграю каждый раунд": Известный боксер зазывает Ломаченко на бой

"Выиграю каждый раунд": Известный боксер зазывает Ломаченко на бой
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм shakurstevenson

Непобедимый американский боксер Шакур Стивенсон вновь заговорил о бое с Василием Ломаченко, однако он хочет драться в своей весовой категории (второй полулегкий вес, - прим. ред.).

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"Мне кажется, что если бы мы с Ломаченко дрались, я бы победил его намного увереннее, чем Теофимо. Я ничего плохого не могу сказать о Теофимо, он показал доминирование в ринге. Я просто чувствую, что выиграю каждый раунд в бою с Ломаченко. Ему будет сложно выиграть даже один раунд.

Успех Лопеса сделал меня более мотивированным, чем что-либо еще. На самом деле я друг Теофимо и горжусь им. Он осмелился стать великим в таком молодом возрасте, и это мотивирует меня и заставляет меня хотеть добиться большего. Я готов к большим поединкам и показать миру, что могу сделать то же, что и Тео.

Хотел бы я быть в 135 фунтах (легкий вес, где выступает Ломаченко, - прим. ред.). Вот где лучшие бои. Но я хотел бы быть там с некоторыми другими молодыми бойцами, но 130 фунтов - это моя весовая категория. Я должен взять под свой контроль категорию 130, где определенно есть несколько громких имен, - цитирует Стивенсона boxingscene.

Отметим, промоутер украинца Боб Арум предложил Василию встретиться с Шакуром в ринге.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Шакур Стивенсон.

Автор:

Телеграф
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