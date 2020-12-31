Ломаченко переключился с Лопеса, назвав желаемого соперника (видео)

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко признался, что хотел бы провести бой с американцами Девином Хэйни и Джервонтой Дэвисом. Правда, по мнению украинца, такой бой вряд ли получится организовать после его поражения от Теофимо Лопеса.

"Я не боксировал ни с Девином Хэйни, ни с Джервонтой Дэвисом. Мне больше нравится Дэвис, потому что он агрессивнее. Ну и он левша. Мне нравится с левшами боксировать. Это если мы говорим о том, кого бы я выбрал на следующий поединок, если бы у меня была такая возможность. Но я сомневаюсь, что промоутеры смогут сделать это сейчас. Не знаю, смогут ли они сразу организовать этот бой. Я видел нокаут Дэвиса в бою с Санта Крусом, но Лео дрался не в своей весовой категории. Он физически не был готов к такому", - рассказал Ломаченко в комментарии для Youtube-канала SNOWQUEENLA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что непобедимый боксер из США зазывает Ломаченко в свою весовую категорию.