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Жуткий апперкот: Дэвис брутально нокаутировал Санта Круса (видео)

Жуткий апперкот: Дэвис брутально нокаутировал Санта Круса (видео)
12:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер showtimeboxing

Американский боксер легкого веса Джервонта Дэвис (24-0, 23 KO) в Сан-Антонио (штат Техас, США) добыл убедительную победу над чемпионом мира WBA во втором полулегком весе мексиканцем Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 KO).

Джервонта уже в шестом раунде поразил соперника неожиданным апперкотом, после чего тот рухнул на канвас. Таким образом, "Танк" добыл свою 24 победу на профи-ринге и 23-ю нокаутом. Лео, в свою очередь, проиграл во второй раз в карьере. 

Видео нокаута в бою Джервонта Дэвис - Лео Санта Крус:

Телеграф напоминает, что Джервонта является также чемпионом мира по версии WBA в легком весе (где проводил свои последние бои Василий Ломаченко, - прим. ред.). Уже несколько лет обговаривается вариант встречи между американцем и украинцем, однако недавнее поражение Василия ставит под большое сомнение проведение такого шоу, ведь кто захочет рисковать "нулем" в графе поражений в бою не с чемпионом мира.

Ранее Телеграф сообщал, что Александр Усик устоял под напором Дерека Чисоры и ворвался в элиту супертяжелого веса. На нашем сайте доступны видео боя украинца с британцем, а также видео лучших моментом поединка.

 

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Бокс, Лео Санта Крус, Джервонта Дэвис.

Автор:

Телеграф
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