Жуткий апперкот: Дэвис брутально нокаутировал Санта Круса (видео)

Американский боксер легкого веса Джервонта Дэвис (24-0, 23 KO) в Сан-Антонио (штат Техас, США) добыл убедительную победу над чемпионом мира WBA во втором полулегком весе мексиканцем Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 KO).

Джервонта уже в шестом раунде поразил соперника неожиданным апперкотом, после чего тот рухнул на канвас. Таким образом, "Танк" добыл свою 24 победу на профи-ринге и 23-ю нокаутом. Лео, в свою очередь, проиграл во второй раз в карьере.

Видео нокаута в бою Джервонта Дэвис - Лео Санта Крус:

Gervonta Davis knocks Leo Santa Cruz out in the knockout of the year! pic.twitter.com/hRmKL0qnEG — Harrison Klopp (@HarrisonKlopp) November 1, 2020

.@Gervontaa Tank Davis devastating KO of Santa Cruz from ring side pic.twitter.com/JX3huwm2ie — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 1, 2020

Телеграф напоминает, что Джервонта является также чемпионом мира по версии WBA в легком весе (где проводил свои последние бои Василий Ломаченко, - прим. ред.). Уже несколько лет обговаривается вариант встречи между американцем и украинцем, однако недавнее поражение Василия ставит под большое сомнение проведение такого шоу, ведь кто захочет рисковать "нулем" в графе поражений в бою не с чемпионом мира.

Ранее Телеграф сообщал, что Александр Усик устоял под напором Дерека Чисоры и ворвался в элиту супертяжелого веса. На нашем сайте доступны видео боя украинца с британцем, а также видео лучших моментом поединка.