Жуткий апперкот: Дэвис брутально нокаутировал Санта Круса (видео)

Американский боксер легкого веса Джервонта Дэвис (24-0, 23 KO) в Сан-Антонио (штат Техас, США) добыл убедительную победу над чемпионом мира WBA во втором полулегком весе мексиканцем Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 KO).

Джервонта уже в шестом раунде поразил соперника неожиданным апперкотом, после чего тот рухнул на канвас. Таким образом, "Танк" добыл свою 24 победу на профи-ринге и 23-ю нокаутом. Лео, в свою очередь, проиграл во второй раз в карьере.

Видео нокаута в бою Джервонта Дэвис - Лео Санта Крус:

Gervonta Davis knocks Leo Santa Cruz out in the knockout of the year! pic.twitter.com/hRmKL0qnEG

— Harrison Klopp (@HarrisonKlopp) November 1, 2020