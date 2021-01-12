Лопес удивил своей позицией по Ломаченко

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года одолел Василия Ломаченко, раскритиковал фанатов, отвернувшихся от украинца после его поражения. По мнению, "Переворота", Ломаченко сильнейший боксер дивизиона после него и фаны должны отдать должное ему.

"Фанаты несправедливо отвернулись от Ломаченко. Они поддерживали его все это время, так почему же сейчас они не с ним? Только потому что он проиграл? Но Лома проиграл не какому-то мешку. Он дрался с боксером, который знает, что нужно делать в ринге. У меня самые большие яйца в дивизионе, потому что я вышел с Василием на ринг, потеряв около 1 млн долларов, я очень рисковый парень. Я думаю, что люди должны прекратить хейтить Ломаченко и отдать ему должное, ведь украинец побьет всех остальных боксеров дивизиона. Я его ставлю на второе место в легком весе", - рассказал Тео в комментарии для Youtube-канала iFL TV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бой Ломаченко - Лопес был признан лучшим в 2020 году.