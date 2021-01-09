Обидчику Ломаченко пригрозили лишением титула

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) может потерять чемпионский титул. Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение титульного поединка американца с непобедимым австралийским боксером Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО). Об этом сообщает boxingscene.

Уточняется, что боксерам дадут время для переговоров до 6 февраля 2021 года. Если стороны не договорятся, то IBF назначит промоутерские торги. Если чемпион откажется от проведения защиты, то лишится титула. Таким образом, Лопес для сохранения статуса абсолютного чемпиона мира в легком весе обязан провести поединок с австралийцем.

"Невыполнение чемпионом своих обязательств, будет достаточно, чтобы совет директоров рассмотрел вопрос о лишении его титула", - цитирует функционера IBF Карлоса Ортиса boxingscene.

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Теофимо Лопес единогласным решением судей победил украинца Василия Ломаченко, а Джордж Камбосос раздельным решением судей одолел британца Ли Селби.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Теофимо был признан боксером года по версии The Ring.