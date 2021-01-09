Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)
Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)
Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)

Обидчику Ломаченко пригрозили лишением титула

Обидчику Ломаченко пригрозили лишением титула
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм teofimolopez

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) может потерять чемпионский титул. Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение титульного поединка американца с непобедимым австралийским боксером Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО). Об этом сообщает boxingscene.

Уточняется, что боксерам дадут время для переговоров до 6 февраля 2021 года. Если стороны не договорятся, то IBF назначит промоутерские торги. Если чемпион откажется от проведения защиты, то лишится титула. Таким образом, Лопес для сохранения статуса абсолютного чемпиона мира в легком весе обязан провести поединок с австралийцем.

"Невыполнение чемпионом своих обязательств, будет достаточно, чтобы совет директоров рассмотрел вопрос о лишении его титула", - цитирует функционера IBF Карлоса Ортиса boxingscene.

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Теофимо Лопес единогласным решением судей победил украинца Василия Ломаченко, а Джордж Камбосос раздельным решением судей одолел британца Ли Селби.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Теофимо был признан боксером года по версии The Ring.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обидчик Шахтера победил Баварию, проигрывая по ходу матча 0:2 (видео)
02 Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)
03 Теннисистка получила травму, подвернув ногу на рекламном щите (видео)
04 Итальянский гранд заинтересовался футболистом сборной Украины
05 Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь