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Обидчик Ломаченко признан лучшим боксером 2020 года

Обидчик Ломаченко признан лучшим боксером 2020 года
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм teofimolopez

Авторитетный журнал The Ring, подводя итоги уходящего года, назвал лучших боксеров мира.

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По мнению редакции, лучшими в 2020 году стали британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC и американский легковес Теофимо Лопес, обладающий титулами WBA Super/IBF/WBO и WBC Franchise. 

Фьюри провел лишь один поединок в 2020 году, победив в начале года действующего чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера. Цыганский Король нокаутировал Бронзового Бомбардировщика в 7-м раунде

Что касается Теофимо, то он также провел один поединок в 2020 году, победив единогласным решением судей Василия Ломаченко. Тео при этом стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец считает, что этот бой не проиграл.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопе.

Автор:

Телеграф
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