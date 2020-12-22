Обидчик Ломаченко признан лучшим боксером 2020 года

Авторитетный журнал The Ring, подводя итоги уходящего года, назвал лучших боксеров мира.

По мнению редакции, лучшими в 2020 году стали британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC и американский легковес Теофимо Лопес, обладающий титулами WBA Super/IBF/WBO и WBC Franchise.

Фьюри провел лишь один поединок в 2020 году, победив в начале года действующего чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера. Цыганский Король нокаутировал Бронзового Бомбардировщика в 7-м раунде.

Что касается Теофимо, то он также провел один поединок в 2020 году, победив единогласным решением судей Василия Ломаченко. Тео при этом стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец считает, что этот бой не проиграл.