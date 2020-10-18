Скачать
Воскресенье, 18.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Статистику не обманешь: Ломаченко деклассирован в бою с Лопесом
Статистику не обманешь: Ломаченко деклассирован в бою с Лопесом
Барселона неожиданно уступила Хетафе (видео)
Барселона неожиданно уступила Хетафе (видео)
Ибрагимович победил коронавирус, а затем Интер (видео)
Ибрагимович победил коронавирус, а затем Интер (видео)
Ломаченко - Лопес: видео боя
Ломаченко - Лопес: видео боя

"Думал, что выиграл бой": Ломаченко не согласен с судейским решением в поединке с Лопесом

"Думал, что выиграл бой": Ломаченко не согласен с судейским решением в поединке с Лопесом
Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing
Бывший чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA Super, WBC Franchise украинец Василий Ломаченко прокомментировал итоги боя с американцем Теофимо Лопесом.

"Я ее знаю. Честно говоря, я думал походу поединка, что половина боя у нас была более менее равной. Может быть, он где-то выигрывал на один-два раунда. Но после второй половины я включился. И в принципе считаю, что вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением (судейский счет 112-116, 109-119 и 111-117, - прим. ред.).

"На данный момент думаю, что выиграл бой, но результат есть результат. Спорить я сейчас не собираюсь. Вернусь домой, пообщаюсь с менеджером, промоутером, а затем мы примем решение", - рассказал Ломаченко после боя с Лопесом в комментарии для Youtube-канала FightHype.

Ранее Телеграф приводил статистику поединка. Кроме того, у нас на сайте доступен полный бой Ломаченко - Лопес, а также лучшие моменты схватки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо добыло тяжелейшую победу над Рухом (видео)
02 Пять голов за 25 минут: "Шахтер" унизил "Львов" в Киеве (видео)
03 Красивейший автогол и невероятная развязка: обзор матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (видео)
04 Ломаченко - Лопес: видео боя
05 Реал потерпел домашнее поражение от новичка Примеры (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь