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Статистику не обманешь: Ломаченко деклассирован в бою с Лопесом

Статистику не обманешь: Ломаченко деклассирован в бою с Лопесом
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм toprank
Василий Ломаченко за весь первый раунд нанес Теофимо Лопесу один удар.

Украинец Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По истечению 12-и раундов все судьи отдали предпочтение Тео: 112-116, 109-119 и 111-117.

Украинец проиграл поединок не только по мнению судей, но и по мнению непредвзятой статистики. Лопес выбросил в два раза больше ударов (659 против 321 у украинца), хотя точность была лучше у "Ломы" (44% против 28%). Украинец лучше работал джебом, нанеся на 28 ударов больше передней рукой. А вот Тео лидирует за силовыми ударами (148 против 78).

Ломаченко - Лопес: видео боя

В последнем раунде Ломаченко и вовсе был близок к досрочному поражению, ведь напропускал сразу 50 ударов, что является антирекордом украинца в карьере (ранее худшим его показателем за раунд было 29 пропущенных ударов в бою с Хорхе Линаресом, - прим. ред.).

Фото: Твиттер CompuBox

Ранее Телеграф сообщал, что параллельно шоу Top Rank на Бойцовском острове UFC провел очередной ивент.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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