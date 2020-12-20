Двойник Илона Маска нокаутировал соперника (видео)

В ночь на 20 декабря (время киевское) в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Сауль Альварес - Каллум Смит.

В андекарде шоу выступили американский боксер второго полулегкого веса Марк Кастро и мексиканец Луис Хавьер Вальдес. Марк был активнее своего соперника и отправлял того в нокдауны во втором и третьем раундах, что вылилось в победу зрелищным нокаутом. Для дебютировавшего в профи Кастро этот успех стал первым в карьере, а вот мексиканский боец проиграл в шестой в 14-и поединках.

В сети обратили внимание на схожесть Марка с основателем и генеральным директором комании SpaceX Илоном Маском и под хайлайтами дебюта Кастро можно отыскать комментарии по этому поводу.

"Я смотрю, что Илон Маск дебютировал в профи-боксе"

"Кастро выглядит как Илон Маск"

Лучшие моменты боя Марк Кастро - Луис Хавьер Вальдес:

Кастро нередко выкладывает свои фото в соцсетях и пользователи частенько ему указывают на сходство с Илоном Маском:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом же вечере бокса кубинский супертяж отправил соперника в нокаут, выбросив того за пределы ринга.