Двойник Илона Маска нокаутировал соперника (видео)

В ночь на 20 декабря (время киевское) в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Сауль Альварес - Каллум Смит.
В андекарде шоу выступили американский боксер второго полулегкого веса Марк Кастро и мексиканец Луис Хавьер Вальдес. Марк был активнее своего соперника и отправлял того в нокдауны во втором и третьем раундах, что вылилось в победу зрелищным нокаутом. Для дебютировавшего в профи Кастро этот успех стал первым в карьере, а вот мексиканский боец проиграл в шестой в 14-и поединках.
В сети обратили внимание на схожесть Марка с основателем и генеральным директором комании SpaceX Илоном Маском и под хайлайтами дебюта Кастро можно отыскать комментарии по этому поводу.
"Я смотрю, что Илон Маск дебютировал в профи-боксе"
"Кастро выглядит как Илон Маск"
Лучшие моменты боя Марк Кастро - Луис Хавьер Вальдес:
Кастро нередко выкладывает свои фото в соцсетях и пользователи частенько ему указывают на сходство с Илоном Маском:
Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом же вечере бокса кубинский супертяж отправил соперника в нокаут, выбросив того за пределы ринга.