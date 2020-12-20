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Сауль Альварес деклассировал Каллума Смита (видео)

Сауль Альварес деклассировал Каллума Смита (видео)
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер matchroomboxing

В воскресенье, 20 декабря (время киевское), в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом.

Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали Канело уверенную победу. Судейский счет - 119:109, 119:109 и 117:111. Таким образом, Альварес завоевал пояса WBC и WBA Super во втором среднем весе. Для Сауля эта победа стала 54-й на профи-ринге при одном поражении и двух ничьих, а Смит проиграл впервые при 27 успехах.

Альварес провел свой первый бой после годичного простоя. Примечательно, что в 2016 году Сауль победил брата Каллума - экс-чемпиона мира в первом среднем весе Лиама Смита.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Головкин добыл уверенную победу над непобедимым поляком.

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Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Каллум Смит.

Автор:

Телеграф
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