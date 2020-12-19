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Головкин - Шеремета: видео боя

Головкин - Шеремета: видео боя
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм stagram.com/matchroomb

Казахстанский боксер Геннадий Головкин досрочно остановил поляка Камила Шеремету в главном бою вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США). 

Геннадий доминировал и четырежды отправлял небитого ранее соперника на канвас. После седьмого раунда Камил сдался и был зафиксирован технический нокаут. Таким образом, GGG защитил пояса IBF и IBO в среднем весе и вновь приблизился к поединку с Саулем Альваресом. Кроме этого Головкин провел рекордную 21-ю защиту чемпионского титула в среднем весе.

Полное видео боя Геннадий Головкин - Камил Шеремета:

Ранее "Телеграф" показывал все нокдануны в бою Головкин - Шеремета.

"Телеграф" напоминает, что в предыдущем бою Головкин добыл весьма спорную победу над украинцем Сергеем Деревянченко. Та схватка прошла всю дистанцию в 12 раундов и судьи отдали казахстанцу победу единогласным решением.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Геннадий Головкин, Камил Шеремета.

Автор:

Телеграф
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