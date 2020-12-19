Головкин четырежды отправлял непобедимого поляка в нокдаун (видео)

В ночь на 19 декабря (время киевское) в Голливуде (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в среднем весе Геннадий Головкин - Камил Шеремета.

Казахстанский боксер владел ощутимым преимуществом и по ходу поединка четырежды отправлял поляка на канвас ринга в первом, втором, четвертом и седьмом раундах. После 7-й трехминутки был зафиксирован технический нокаут.

Видео всех нокдаунов в бою Головкин - Шеремета:

GGG was in cruise control all night long. (@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

Для Геннадия эта победа стала 41-й в карьере при одном поражении и одной ничьей, а Камил проиграл впервые, имея на счету 21 успех. К слову, GGG побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса по числу защит титула в среднем весе (21 защита).

Напомним, в своем предыдущем поединке Головкин единогласным решением судей остановил украинца Сергея Деревянченко.