Головкин четырежды отправлял непобедимого поляка в нокдаун (видео)

В ночь на 19 декабря (время киевское) в Голливуде (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в среднем весе Геннадий Головкин - Камил Шеремета.

Казахстанский боксер владел ощутимым преимуществом и по ходу поединка четырежды отправлял поляка на канвас ринга в первом, втором, четвертом и седьмом раундах. После 7-й трехминутки был зафиксирован технический нокаут.

Видео всех нокдаунов в бою Головкин - Шеремета:

GGG was in cruise control all night long.

(@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020