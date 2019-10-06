Головкин - Деревянченко: судейские записки в чемпионском бою (Фото)

Новости спорта:В Сети появились судейские записки боя Головкин - Деревянченко.

В Сети появилось фото судейских записок боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

Их поединок на Madison Square Garden в Нью-Йорке продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину (114-113 и 115-112 дважды).

Стоит отметить, что лишь в первом, седьмом и двенадцатом раунде все три судьи отдали победу в трехминутке Головкину, а если смотреть по оценкам двух судей в раунде, то Деревянченко выиграл половину – шесть раундов. При этом, только в пятом раунде украинцу отдали победу все трое судей.