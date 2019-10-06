Головкин - Деревянченко: статистика ударов

Новости спорта:Украинец Сергей Деревянченко выбросил на несколько ударов больше соперника, но их точность оказалась ниже.

Казахский боксер Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко в бою за титулы IBF и IBO в среднем весе единогласным решением судей. Такой результат был встречен свистом со стороны фанатов на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Compubox выложил статистику поединка. За 12 раундов Геннадий выбросил 720 ударов, из которых 243 оказались точными (33,8 %). Он также нанес 406 джебов, но только 107 достигли украинца (26,4 %), а силовых ударов - 314 к 136 (43,3%).

Сергей сделал больше ударов, однако он больше промахивался, чем казах - 737 к 243 (31,2 %). Если говорить о джебах, то у Деревянченко их соотношения равняется 266 на 47 (17,7%), а силовых ударов - 472 на 183 (38,8%).