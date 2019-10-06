Головкин - Деревянченко: полный бой (Видео)

Новости спорта:Украинский боксер Сергей Деревянченко в бое за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе уступил решение судей казахстанцу Геннадию Головкину.

В Нью-Йорке в легендарном «Madison Square Garden» состоялся титульный бой в среднем весе между Геннадием Головкиным (39–1–1, 35 KO) из Казахстана и украинцем Сергеем Деревянченко (13–1, 10 KO). На кону стояли вакантные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

Бой продлился все 12 раундов и судьи довольно неожиданно отдали победу Головкину с заметным преимуществом 114–113, 115–112, 115–112.

Напомним, вчера в Броварах завершился боксерский вечер K2 Promotions, в главном бою которого украинский легковес Денис Беринчик защищал титул WBO International в легком весе.