Деревянченко проиграл Головкину решением судей

Новости спорта:Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин провели конкурентный бой за звание чемпионам мира в среднем весе.

На знаменитой арене Мэдисон-сквер-гарден в Ньй-Йорке завершился зрелищный главный бой вечера бокса 5 октября Головкин - Деревянченко. Боксеры сражались за два вакантных чемпионских пояса IBF и IBO в среднем весе. В результате поединок продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Судейский счет: 114-113, 115-112, 115-112.

Украинский претендент приятно удивил всех болельщиков и продемонстрировал отличную подготовку.

Более именитый соперник Геннадий Головкин начал бой с нокдауна уже в первом раунде. Сергей не был сильно потрясен и завелся на последующие раунды. В атаке Деревянченко был более предпочтительным. Со второго раунда украинец боксировал с рассечением. По итогам 12-и раундов судьи отдали победу Геннадию Головкину. Итоговый судейский счет 114-113, 115-112 дважды. Публика освистала Геннадия после боя.

Напомним, вчера в Броварах завершился боксерский вечер K2 Promotions, в главном бою которого украинский легковес Денис Беринчик защищал титул WBO International в легком весе.