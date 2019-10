Деревянченко - Головкин: онлайн-трансляция боя (Фото, Видео)

Новости спорта:Прямая трансляция чемпионского боя Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко.

В ночь с пятого на шестое октября (время киевское) в Нью-Йорке пройдет масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко. На кону поединка будут стоять два чемпионских пояса в среднем весе: IBF и IBO.

Украинец Деревянченко вновь получил шанс стать чемпионом мира. Год назад The Technician в бою за титул IBF в среднем весе уступил Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей. Дав конкурентный бой американцу в IBF дали еще один шанс украинцу и он не сплоховал: в апреле 2019 года украинец в бою-элиминаторе одолел Джека Кулкая и стал обязательным претендентом на титул Международной боксерской федерации. Сауль Альварес отказался биться с Сергеем и в итоге за пояс IBF будут сражаться Деревянченко и Головкин. Отметим, ранее GGG потерял пояс IBF .ою с Канело.

ГОЛОВКИН vs ДЕРЕВЯНЧЕНКО

2-й раунд: Боле активно начал раунд Деревянченко. У Сергея появилось рассечение на лице. Украинец может внести в актив этот раунд. Головкин решил отстояться.

1-й раунд: Головкин захватил центр ринга. Сергей действует вторым номером. НОКДАУН - Деревянченко после правого бокового оказался на полу. Бой продолжается. Сергей попытался ответить затяжной атакой под конец раунда.

БОЙ НАЧАЛСЯ

5:45 Сергей Деревянченко вышел в ринг под песню Queen - We Will Rock You.

5:36 Звучит гимн Украины.

5:18 Результаты всех боев андеркарда:

Али Ахмедов (Казахстан, 15–0) – Эндрю Эрнандес (США, 20–7–2)

Иван Баранчик (Беларусь, 19–1) – Габриэль Брасеро (Пуэрто-Рико, 25–3–1)

Исраил Мадримов (Узбекистан, 3–0) – Алехандро Баррера (Мексика, 29–5)

Брайан Себайо (США, 10–0) – Рамал Аманов (Азербайджан, 16–0)

Камил Шеремета (Польша, 20–0) – Оскар Кортес (Мексика, 27–4)

Никита Абабий (США, 6–0) – Айзея Селдон (США, 13–2–1)

Джозеф Уорд (Ирландия, дебют) – Марко Дельгадо (США, 5–1)

5:16 Ориентировочное начало боя - через 15 минут.

5:10 Боксеры готовы к бою.

5:00 Как Сергей Деревняченко прибыл на арену в Нью-Йорке.

4:45 Чемпион мира Александр Гвоздик поддержал Деревянченко перед боем:

Где смотреть

В прямом эфире в Украине главный бой вечера бокса в Нью-Йорке покажет телеканал Xsport. Начало эфира в 4:00 по киевскому времени. Главный бой начнется ориентировочно в 5:30. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают фаворитом более титулованного казаха. На победу Головкина можно сделать ставку с коэффициентом 1,22. Успех украинца оценивается коэффициентом 4,4. Ничья - самый маловероятный исход - коэффициент 24.

Церемония взвешивания

Перед боем традиционно состоялась процедура взвешивания. Головкин показал на весах чуть больший вес: 72,2 кг у казаха против 72,1 кг у украинца.

Слова перед боем

"Чувствую себя отлично, готов к поединку. Буду показывать все, что знаю на 100%. Буду хорошо двигаться и не пропущу удары Геннадия", - заявил Деревянченко.

"Поддержите Сергея, он невероятно силен. Это хорошая проверка для нас. Данный поединок - подарок всем поклонникам бокса. Готовьтесь, будет "Big Drama Show", - прокомментировал Головкин предстоящий бой.