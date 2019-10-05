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Беринчик - Морено: события боя (Фото, Видео)

Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
23:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Денис Беринчик и Патрицио Морено провели зрелищный бой в Броварах.

Сегодня, 5 октября, в Броварах в ТРЦ "Терминал" состоялся большой вечер профессионального бокса промоутерской компании K2 Promotions, в главном бою которого украинский легковес Денис Беринчик защищал титул WBO International в бою против опытнейшего мексиканца Патрицио Лопеза Морено. По итогам 12-и раундов все судьи отдали победу Беринчику - 120-108, 120-108, 120-109.

Мексиканец в дебюте поединка занял центр ринга, а Беринчик "включил" ноги, пытаясь закружить оппонента. Денис не стеснялся захватывать соперника и даже попытался исполнить борцовский бросок, но рефери вовремя вмешался и предупредил украинца. Во втором раунде Денис активизировался и нанес сопернику несколько мощнейших ударов с правой. Мексиканец, в свою очередь, чаще сотрясал воздух, однако иногда наносил перспективные встречные удары. Несмотря на преимещство в габаритах Морено раз за разом подпускал соперника на ближнюю дистанцию, где намного расторопнее действовал Беринчик.

В 6-7 раунде Патрицио заметно подустал, а Беринчик, не сбрасывая оборотов, продолжал атаковать. В 9-м раунде Беринчик отправил оппонента в нокдаун. В чемпионских 3-минутках украинец был намного активнее, однако порадовать публику ярким нокаутом Денису сегодня не удалось. Бой продлился все отведенные 12 раундов и судьи единогласным решением отдали победу Беринчику. Судейский счет 120-108, 120-108, 120-109.

Беринчик - Морено: полный бой (Видео)

Эффектный выход украинца на ринг:

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября в Нью-Йорке пройдет мастштабный вечер бокса, в котором украинский средневес Сергей Деревянченко сразится в чемпионском бою с легендарным казахским боксером Геннадием Головкиным

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Бокс, Видео, Денис Беринчик, Новости бокса, Патрицио Лопез Морено, Денис Беринчик - Патрицио Лопез Морено.
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