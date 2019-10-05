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Воскресенье, 06.10.2019

Беринчик - Морено: полный бой (Видео)

Пятого октября в Броварах в ТРЦ "Терминал" в рамках вечера бокса K2 Promotions состоялся бой между украинцем Денисом Беринчиком и мексиканцем Патрицио Лопезом Морено. Итогом поединка стала сверхуверенная победа Беринчика решением судей. Судейский счет 120-108, 120-108, 120-109 в пользу украинца. Таким образом, Денис защитил свой пояс WBO International в легком весе. Вашему вниманию полное видео боя Денис Беринчик - Патрицио Лопез Морено.
Телеграф Спорт
Фото: Facebook
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23:51 Сб, 5 Октябрь 2019 Телеграф
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