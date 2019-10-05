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Суббота, 05.10.2019
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Деревянченко - Головкин: все о бое (Видео)

Деревянченко - Головкин: все о бое (Видео)
14:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко проведут чемпионский бой 5 октября.

В ночь с пятого на шестое октября (время киевское) в Нью-Йорке пройдет масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко. На кону поединка будут стоять два чемпионских пояса в среднем весе: IBF и IBO.

Украинец Деревянченко вновь получил шанс стать чемпионом мира. Год назад The Technician в бою за титул IBF в среднем весе уступил Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей. Дав конкурентный бой американцу в IBF дали еще один шанс украинцу и он не сплоховал: в апреле 2019 года украинец в бою-элиминаторе одолел Джека Кулкая и стал обязательным претендентом на титул Международной боксерской федерации. Сауль Альварес отказался биться с Сергеем и в итоге за пояс IBF будут сражаться Деревянченко и Головкин. Отметим, ранее GGG потерял пояс IBF в бою с Канело.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине главный бой вечера бокса в Нью-Йорке покажет телеканал Xsport. Начало эфира в 4:00 по киевскому времени. Главный бой начнется ориентировочно в 5:30. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. 

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают фаворитом более титулованного казаха. На победу Головкина можно сделать ставку с коэффициентом 1,22. Успех украинца оценивается коэффициентом 4,4. Ничья - самый маловероятный исход - коэффициент 24.

Церемония взвешивания

Перед боем традиционно состоялась процедура взвешивания. Головкин показал на весах чуть больший вес: 72,2 кг у казаха против 72,1 кг у украинца.

Слова перед боем

"Чувствую себя отлично, готов к поединку. Буду показывать все, что знаю на 100%. Буду хорошо двигаться и не пропущу удары Геннадия", - заявил Деревянченко. 

"Поддержите Сергея, он невероятно силен. Это хорошая проверка для нас. Данный поединок - подарок всем поклонникам бокса. Готовьтесь, будет "Big Drama Show", - прокомментировал Головкин предстоящий бой.

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