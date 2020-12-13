Монстр вернулся: непобедимый боксер добыл 16-ю победу нокаутом в первом раунде (видео)

В ночь на 13-е декабря (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене The Bubble в MGM Grand состоялся вечер профессионального бокса от компании Top Rank.

В андеркарде шоу выступил известный американский боксер Эдгар Берланга, который может похвастать удивительной статистикой в 16 побед подряд нокаутом в первом раунде. Противостоял могучему суперсредневесу его соотечественник Улисес Сиерра. Берланга с первых секунд боя принялся делать то, что он умеет лучше всего, и уже в середине первой трехминутки он уронил оппонента на канвас. Улисес поднялся, однако пожалел об этом через несколько секунд - Эдгар мощнейшими ударами принялся избивать оппонента, который думал лишь о выживании в ринге. В итоге рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Эдгар Берланга - Улисес Сиерра:

К слову, Сиерра является не новичком и в его послужном списке всего два поражения, две ничьих и 15 побед.

Отметим, в главном поединке шоу непобедимый американский легковес Шакур Стивенсон, которого часто "сватают" в соперники украинцу Василию Ломаченко единогласным решением судей победил Тока Хана Клэри. Судейский счет - 100-90 (трижды).

Ранее "Телеграф" рассказывал о 15-м нокауте в карьере Берланги.