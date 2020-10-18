Скачать
Воскресенье, 18.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В сети не утихают страсти вокруг поражения Ломаченко в бою с Лопесом
В сети не утихают страсти вокруг поражения Ломаченко в бою с Лопесом
Барселона неожиданно уступила Хетафе (видео)
Барселона неожиданно уступила Хетафе (видео)
Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)
Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)
Ломаченко - Лопес: видео боя
Ломаченко - Лопес: видео боя

Настоящий монстр: непобедимый боксер в 15-й раз подряд нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

Настоящий монстр: непобедимый боксер в 15-й раз подряд нокаутировал соперника в первом раунде (видео)
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер gifdsports
В андеркарде боя Ломаченко - Лопес выступил яркий боксер Эдгар Берланга.

В ночь на 18 октября (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Ломаченко - Лопес. 

Но шоу запомнилось не только боем украинца, но и ярчайшим выступлением небитого суперсредневеса Эдгара Берланги. 23-летний американский боксер по кличке "Избранный" прославился тем, что нокаутирует соперников в 1-м раунде, при чем делает это он абсолютно во всех своих боях. Так же случилось и в поединке с опытным Лейнеллом Беллоусом, который ранее не проигрывал досрочно. В итоге Берланга начал избиение оппонента, которое в первом раунде остановил рефери, зафиксировавший "стоячий" нокаут.

Видео нокаута в бою Берланга - Беллоус:

После победы Эдгар выпрыгнул на канаты и прокричал: "Я чертов монстр":

Таким образом, Берланга добыл свою 15-ю победу подряд нокаутом в 1-м раунде. Беллоус, в свою очередь, проиграл в шестой раз при 20 победах.

Телеграф напоминает, что главный бой на вечере бокса в Лас-Вегасе закончился сенсационным поражением Василия Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Эдгар Берланга, Теофмио Лопес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)
02 Ломаченко - Лопес: видео боя
03 Динамо добыло тяжелейшую победу над Рухом (видео)
04 Ломаченко - Лопес: лучшие моменты боя (видео)
05 Пять голов за 25 минут: "Шахтер" унизил "Львов" в Киеве (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь