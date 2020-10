Настоящий монстр: непобедимый боксер в 15-й раз подряд нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

В ночь на 18 октября (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Ломаченко - Лопес.

Но шоу запомнилось не только боем украинца, но и ярчайшим выступлением небитого суперсредневеса Эдгара Берланги. 23-летний американский боксер по кличке "Избранный" прославился тем, что нокаутирует соперников в 1-м раунде, при чем делает это он абсолютно во всех своих боях. Так же случилось и в поединке с опытным Лейнеллом Беллоусом, который ранее не проигрывал досрочно. В итоге Берланга начал избиение оппонента, которое в первом раунде остановил рефери, зафиксировавший "стоячий" нокаут.

Видео нокаута в бою Берланга - Беллоус:

Let’s go ringside, because this guy deserves allll the angles. @EdgarBerlangaJr #LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/eiPiqjnc3G

После победы Эдгар выпрыгнул на канаты и прокричал: "Я чертов монстр":

"I'M A F*CKIN MONSTER!!!"

This streak just might never end.

15-0, 15 FIRST ROUND KNOCKOUTS.#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/2arBHVo5lT

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020