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Ломаченко - Лопес: видео боя

Ломаченко проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира

Ломаченко проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира
07:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing
Василий Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене The Bubble в MGM Grand состоялся грандиозный вечер профессионального бокса от компании Top Rank, главным событием которого стал супербой Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) - Теофимо Лопес (16-0, 13 КО). На кону поединка стояли все чемпионские пояса в легком весе.

Ломаченко отдал фактически без боя стартовые раунды, а в последних не сумел вернуться и по истечению 12 раундов все судьи отдали победу Лопесу. Судейский счет: 116-112, 119-109, 117-111.

Ломаченко - Лопес: видео боя

Эта победа стала для непобедимого Теофимо Лопеса 16-й на профи-ринге в профессиональной карьере, Ломаченко проиграл во второй раз при 14-и победах.

Таким образом, Лопес завоевал пояса WBO, WBA Super, WBC Franchise и IBF в легком весе, автоматически став абсолютным чемпионом мира по боксу. Отметим, в эру 4-х основных боксерских организаций (с 2007 года, -прим. ред) абсолютный чемпион мира в этой весовой категории определился впервые. Последним абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе был американец Пернелл Уитакер (WBC, WBA и IBF), добывший титул в 1990 году.

Телеграф напоминает, что чуть больше недели назад другой украинский легковес Денис Беринчик добыл уверенную победу над опытным румынским боксером.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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