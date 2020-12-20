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Непобедимый супертяж выбил соперника-пижона за пределы ринга (видео)

Непобедимый супертяж выбил соперника-пижона за пределы ринга (видео)
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм matchroomboxing

В Сан-Антонио (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом.

В главном поединке андеркарда встретились перспективный кубинский супертяж Фрэнк Санчес (17-0, 13 КО) и мексиканский боксер Хулиан Фернандес (14-3, 11 КО). На протяжении поединка Хулиан всем своим видом показывал, что удары соперника ему нипочем, однако в 7-м раунде мексиканец пропустил сильнейший удар, после которого вылетел за пределы ринга. Таким образом, непобедимый Санчес довел число своих побед до 17-и, а Фернандес проиграл в третий раз, имея на своем счету 14 триумфов.

Видео нокаута в бою Фрэнк Санчес - Хулиан Фернандес:

Лучшие моменты боя:

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте в андекарде шоу Джоуша- Пулев.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Фрэнк Санчес, Хулиан Фернандес.

Автор:

Телеграф
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