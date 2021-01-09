Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Роналду лишь на гол опередил Месси за звание лучшего бомбардира декады
Роналду лишь на гол опередил Месси за звание лучшего бомбардира декады
Усик и Ломаченко сохранили свои позиции в рейтинге лучших боксеров мира
Усик и Ломаченко сохранили свои позиции в рейтинге лучших боксеров мира
Лидеры Примеры выдали убойный матч, забив 4 гола за 14 минут (видео)
Лидеры Примеры выдали убойный матч, забив 4 гола за 14 минут (видео)
Во Франции вратарь прославился неудачной попыткой автогола (видео)
Во Франции вратарь прославился неудачной попыткой автогола (видео)

Бой Ломаченко признан лучшим в 2020 году

Бой Ломаченко признан лучшим в 2020 году
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм teofimolopez

Авторитетный портал ESPN назвал бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко - Теофимо Лопес лучшим поединком 2020 года. 

Восемь нокдаунов за пять раундов: назван лучший бой в 2020 году по версии The Ring

"Апсет Теофимо Лопеса в поединке с Василием Ломаченко был признан лучшим боем в 2020 году", - гласит сообщение от ESPN Ring Side в Instagram. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ESPN Ringside (@espnringside)

В комментарии под записью пользователи потребовали реванш, а также не согласились, что это "бой года", ведь первые 6 раундов украинец практически не выбрасывал ударов.

"Телеграф" напоминает, что бой Ломаченко - Лопес состоялся в октябре 2020 года и сенсационно завершился победой американца единогласным решением судей. После поединка украинец заявил, что категорически не согласен с судейским вердиктом, однако лишь нарвался на критику своего промоутера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что статистический портал жестко прошелся по Ломаченко после критики украинца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)
02 Горнолыжник вылетел за пределы трассы и влетел в двух людей (видео)
03 Обидчику Ломаченко пригрозили лишением титула
04 Во Франции вратарь прославился неудачной попыткой автогола (видео)
05 Обидчик Шахтера победил Баварию, проигрывая по ходу матча 0:2 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь