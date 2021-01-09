Бой Ломаченко признан лучшим в 2020 году

Авторитетный портал ESPN назвал бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко - Теофимо Лопес лучшим поединком 2020 года.

"Апсет Теофимо Лопеса в поединке с Василием Ломаченко был признан лучшим боем в 2020 году", - гласит сообщение от ESPN Ring Side в Instagram.

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В комментарии под записью пользователи потребовали реванш, а также не согласились, что это "бой года", ведь первые 6 раундов украинец практически не выбрасывал ударов.

"Телеграф" напоминает, что бой Ломаченко - Лопес состоялся в октябре 2020 года и сенсационно завершился победой американца единогласным решением судей. После поединка украинец заявил, что категорически не согласен с судейским вердиктом, однако лишь нарвался на критику своего промоутера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что статистический портал жестко прошелся по Ломаченко после критики украинца.