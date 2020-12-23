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"Глупые оправдания": Собственный промоутер жестко прошелся по Ломаченко

"Глупые оправдания": Собственный промоутер жестко прошелся по Ломаченко
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lomachenkovasiliy

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко до сих пор считает, что не проиграл бой американцу Теофимо Лопесу. По мнению украинца, судьи были "заряжены" на его поражение, а он сам насчитал себе ничью. На такие слова от двукратного олимпийского чемпиона отреагировал промоутер Василия Боб Арум. Глава Top Rank считает оправдания Ломаченко глупыми и сравнил их с оправданием Деонтея Уайлдера за поражение нокаутом от Тайсона Фьюри.

"Отговорки Ломаченко такие же тупые, как и отговорки Деонтея Уайлдера после поражения в бою с Тайсоном Фьюри. Американец говорил, что якобы Тайсон чем-то наполнил свои перчатки, а собственный угол Деонтея отравил ему воду. Проблема сейчас в том, что каждый после поражения выдумывает конспирологические теории заговора. Это смешно. Возможно, по отношению к Ломаченко судья Джули Ледерман, которая является очень честным человеком, упустила что-то, отдав Ломаченко лишь один один раунд, но все судьи были авторитетными специалистами. Я думаю, что все, кто смотрел поединок, неважно, как они посчитали раунды, - 7:5, 8:4 или даже 9:3 - согласятся с тем, что Лопес выиграл вчистую. Именно поэтому я считаю комментарии Ломаченко абсолютно неуместными, о чем обязательно скажу ему при встрече", - рассказал Арум в комментарии для iFL TV.

Скандально интервью Ломаченко:

Ранее "Телеграф", что непобедимый боец Top Rank вызвал на бой Ломаченко, правда, украинцу, нужно будет спуститься в весе.

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Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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