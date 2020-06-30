Уайлдер обвинил Фьюри в жульничестве с перчатками, Тайсон во всем "признался" (Видео)

Брат Деонтей Уайлдера Марселлос (5-2, 2 КО) обвинил британского супертяжа Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в жульничестве — считает, что тот вшил в перчатку "тупой тяжёлый предмет", благодаря чему и сумел в феврале 2020 года побить чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Марселлос, написал в соцсетях: "С ума сойти, но это факт. Когда вы на вершине, они готовы пойти на всё что угодно, чтобы вас оттуда сбросить. И самое страшное де**мо в том, что люди из вашей команды подыграют им в этом из-за денег и зависти. Доказано доктором, что у брата вмятина в голове из-за тупого тяжёлого предмета, которую он получил в последнем бою. Ни одна перчатка, ни один кулак не способны на такое. Знаете, отец как-то сказал мне: "Если наставил на кого-то пушку, то лучше сразу же нажимай на курок. Потому что если ты этого не сделаешь, то он вернётся и прикончит тебя". Король восстанет. Мы вернёмся за кровью!"

Фьюри незамедлительно ответил на обвинения и во всём "признался": "Быстрый ответ на обвинения в нечестной игре от Деонтея Уайлдера и его команды. Только что прочитал заметку, в которой написано, что в мою перчатку мог быть вшит тяжёлый тупой предмет. Да, это так. В перчатки реально вшиты два здоровенных тупых предмета, по 3 кг каждый (показывает кулачища). И если таким вот предметом хорошенько попасть по кумполу, то получится то, что и получилось с Деонтеем".

"Или же вы реально подозреваете в заговоре своего главного тренера Джея Диса и представителей Атлетической комиссии, которые находились в раздевалке, наблюдали за тем, как мне надевали перчатки? Дис был там, он осмотрел, как мои кулаки тейпировали, он проверил перчатку до того, как мне её надели. Так что всё вышесказанное — де**мо собачье. Вмятина в твоей голове? В следующий раз я оставлю вмятину на твоей карьере, завершу её досрочно. Ты в курсе, что такое две кряду досрочки? Это называется "до свидания, больше никогда не увидимся", — паясничает Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, что только он и Александр Усик способны победить Уайлдера.