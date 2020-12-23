Непобедимый боксер вызвал на бой Ломаченко

Непобедимый американский боксер Шакур Стивенсон жаждет большого боя и уже нацелился на Василия Ломаченко. Об этом рассказал сам спортсмен в своем twitter.

"Если Лома перейдет в 130 фунтов, мне все равно на пояс. Мы можем устроить бой. Если вы все действительно считаете, что вес был проблемой (в бою Ломаченко с Лопесом, - прим. ред), а фанаты призывают организовать этот поединок, то давайте сделаем это", - вызвал Ломаченко на бой Стивенсон.

If Loma is at 130 fuck a belt next fight we can do that next.. I’m wit it and if y’all really feel that the weight was a issue and the fans calling for this fight let’s do it @trboxing — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) December 23, 2020

Добавим, что бои Шакура организовывает та же промоутерская компания, что и у Ломаченко, поэтому стороны могут легко договориться о проведении шоу. Однако стоит учесть, что сам Василий пытается зацепиться за титул в легком весе (до 135 фунтов) и только в случае провала в организации чемпионских поединков, готов опуститься ниже.

"Телеграф" напоминает, что Василий в октябре проиграл Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе.