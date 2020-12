Восемь нокдаунов за пять раундов: назван лучший бой в 2020 году (видео)

Авторитетный журнал The Ring продолжает подводить итоги уходящего 2020 года.

Редакция издания назвала лучший боксерский поединок в 2020 году. Им оказался титульный бой в первом полусреднем весе за пояс WBC Silver между американцем Хосе Сепедой (33-2, 26 КО) и беларусом Иваном Баранчиком (20-2, 13 КО). Боксеры устроили настоящую рубку на ринге и восемь раз уложили друг друга на канвас, а в 5-м раунде Сепеда отправил соперника в тяжелый нокаут.

Лучшие моменты боя Иван Баранчик - Хосе Сепеда:

8 knockdowns in just under 5 full rounds, an emphatic finish and now honored as the @ringmagazine Fight of the Year. #ZepedaBaranchyk was simply #boxing at its best. pic.twitter.com/v5sAqps2yJ

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 22, 2020