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Боксеры выдали бой года, отправляя друг друга в тяжелые нокдауны (видео)

Боксеры выдали бой года, отправляя друг друга в тяжелые нокдауны (видео)
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм toprank

В минувший уик-энд на арене The Bubble (MGM Grand) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным  событием которого стал бой легковесов Шакур Стивенсон - Тока Хана Клэри.

В со-главном событии на ринг вышли еще одни представители легкого веса пуэрториканец Феликс Вердехо и японец Масайоши Накатани. В первом и четвертом раунде Вердехо отправлял соперника на канвас. А уже в 9-м раунде Накатани дважды уложил Вердехо на настил ринга и добыл победу техническим нокаутом. В Top Rank отметили, что этот поединок явно будет претендовать на звание бой года.

Лучшие моменты боя Феликс Вердехо - Масайоши Накатани:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом вечере бокса небитый Эдгар Берланга добыл свою 16-ю победу нокаутом в первом раунде.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Феликс Вердехо, Масайоши Накатани.

Автор:

Телеграф
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