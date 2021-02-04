"Его мечту сломали": Редкач уверен, что Лопес "переедет" Ломаченко в реванше (видео)

Украинский боксер Иван Редкач высказался касательно возможного второго поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

"Лопес прочитал Васю и залез ему в голову еще до боя. На протяжении всего тренировочного процесса они начали с папой хейтить Васю много-много и это сработало. Если состоится бой Лопес - Ломаченко 2, Тео переедет его. Он более уверенный. Вася Ломаченко уже морально сломан. Его мечту сломали. Он хотел стать абсолютным чемпионом, он стал двукратным олимпийским чемпионом, он легенда в любительском и профессиональном боксе, но ему не дали стать абсолютным чемпионом, он сломался. Посмотри, как Лопес себя ведет. Как король на коне. Организовать реванш будет тяжело. Вася сглупил, когда убрал из контракта пункт о реванше". - рассказал Редкач в комментарии для Youtube-канала Boxing Studio.

Ранее Редкач поведал, из-за чего у него начался конфликт с Василием Ломаченко. Примечательно, что сам Иван заработал на проигрыше Василия.

"Телеграф" напоминает, что осенью 2020 года Ломаченко единогласным решением судей сенсационно проиграл Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. После схватки Василий заявил о "заряженности" судей. Из-за этого на него посыпалась критика со стороны Боба Арума. Недавно Loma опубликовал у себя в Instagram "видеодоказательства" своей победы над Тео. Отметим, американец на отрез не хочет давать реванш украинцу.

Что касается Редкача, то Иван свой крайний поединок провел в январе 2020 года. Тогда украинец решением судей проиграл Дэнни Гарсие. К слову, в том поединке Редкач укусил своего соперника, схлопотав дисквалификацию.