Украинский боксер показал пачки денег, заработанные на проигрыше Ломаченко (видео)

Иван Редкач выиграл неплохие деньги на ставке против Василия Ломаченко.

Украинский боксер профессионал Иван Редкач, который в последнее время конфликтует с Василием Ломаченко, поставил на поражение последнего в бою против американца Теофимо Лопеса.

Редкач сделал две успешные ставки: на победу Лопеса и одну на то, что поединок продлится всю дистанцию. В итоге по словам Редкача, он "поднял" $200 тысяч. Часть денег он собирается потратить на экипировку молодым бойцам в спортивную школу-интернат в БВУФК, там где он начинал свою боксерскую карьеру.

Напомним, 18 октября в Лас-Вегасе (время киевское) Василий Ломаченко в 12-раундовом поединке уступил Теофимо Лопесу в бою за титулы IBF/ WBA Super/WBO/WBC Franchise в легком весе. Полное видео этой схватки, а также лучшие моменты поединка доступны у нас на сайте. В сети после шоу возникли споры из-за странного судейского счета, однако практически все согласны, что бой Василий проиграл. Однако сам Ломаченко был уверен, что победил. После поединка украинца поддержал его друг и кум Александр Усик.

Ранее Телеграф сообщал, что Арум раскрыл планы Top Rank по Ломаченко.