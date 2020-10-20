Промоутер раскрыл ближайшие планы Ломаченко

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум высказался касательно дальнейшей карьеры украинца.

По словам Арума, Ломаченко переоценил свои силы в легком дивизионе, ведь он бился с более крупными парнями. Также Боб назвал тактику Василия на бой с Лопесом "нелепой".

"Похоже, что парни из легкого веса слишком большие для Ломаченко", - прокомментировал положение дел Василия в дивизионе Арум в комментарии ESPN.

Также промоутер отметил, что Ломаченко может спуститься в весе и провести поединки с топовыми боксерами Top Rank в полулегком весе. Кандидатами на поединок с Василием называются: Мигель Берчельт, Джеймел Херринг и Шакур Стивенсон.

Телеграф напоминает, что 17 октября в Лас-Вегасе Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. На нашем сайте доступен полное видео этого боя, а также лучшие моменты поединка. Судейский счет по итогам схватки вызвал шквал критики в сети, однако то, что украинец проиграл ни у кого сомнений не вызывает. Александр Усик после поражения стихом поддержал своего кума Василия.