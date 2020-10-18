В сети не утихают страсти вокруг поражения Ломаченко в бою с Лопесом

В Сети по-разному восприняли итоги боя Ломаченко - Лопес.

Украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) сенсационно потерял титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA Super, WBC Franchise в легком весе в бою с непобедимым американцем и чемпионом IBF Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО).

В сети восприняли победу Тео судейским решением спокойно, нот вот сам судейский счет был абсолютно несправедлив по отношению к украинцу. Жесткой критикой пользователи прокатились и по судье Джули Ледерман, которая насчитала 119-109 в пользу американца. Кроме того, любители бокса не поняли смысл тактики "Ломы" на бой.

Телеграф предлагает вашему вниманию реакцию cети на супербой Ломаченко - Лопес:

Начнем, пожалуй, с гневного комментария промоутера Ломаченко Боба Арума, которые через журналиста Майка Коппинджера сделал разгневанное заявление о некомпетентности Ледерман:

"Лопес победил со счетом 7-5, так получилось у меня. Можно поставить 8-4. Но невозможно оценить этот бой 11-1 и утверждать, что ты его смотрел. Я бы порекомендовал всем своим боксерам, просить комиссии не назначать на их бои Джули Ледерман", - считает Арум.

Обычные болельщики также хорошенько прошлись по Ледерман:

Пользователи винят в поражении самого Василия из-за его странной тактики, которую он выбрал на поединок:





Посмотреть полный бой Ломаченко - Лопес можно у нас на сайте. Кроме того, на "Телеграфе" доступно видео лучших моментов боя для тех, кто не хочет смотреть весь бой.